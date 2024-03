Davi Alves em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 26/03/2024 16:01

Rio - O Fluminense acertou o empréstimo do zagueiro Davi Alves para o São José, clube do Rio Grande do Sul que disputará a Série C do Brasileirão em 2024. O contrato de empréstimo do defensor com o clube gaúcho será válido até o fim do campeonato. As informações foram inicialmente publicadas pela página "Fluminense Stuff".

Cria de Xerém, Davi Alves foi emprestado ao Bangu em 2023 visando a disputa do Campeonato Carioca daquele ano. Entretanto, rompeu os ligamentos do joelho em um jogo pelo Alvirrubro e ficou de fora do restante da temporada.

O zagueiro se recuperou totalmente para 2024 e chegou a ser relacionado por Fernando Diniz para os primeiros jogos deste Campeonato Carioca. Porém, não chegou a entrar em campo em nenhuma ocasião.

Davi Alves tem contrato até junho de 2025. O vínculo também conta com uma multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros (R$ 269,5 milhões na cotação atual).