Novo vínculo de Felipe Andrade com o Fluminense irá até o fim de 2025Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/03/2024 19:00

Rio - O Fluminense acertou a renovação de contrato do zagueiro Felipe Andrade. Aos 21 anos, ele foi destaque da equipe do técnico Marcão jogando improvisado de volante no início do Campeonato Carioca. Agora, estendeu o vínculo com o Tricolor até o final de 2025.

"Estou muito feliz por renovar meu contrato por mais um ano com esse clube enorme. É de suma importância para minha carreira e para minhas atuações no time. Espero conquistar mais títulos com essa camisa pesada", declarou o cria de Xerém.

Em 2023, quando havia renovado o contrato, a multa rescisória do zagueiro aumentou para 50 milhões de euros (R$ 268,47 milhões).

Felipe Andrade chegou ao Fluminense em 2016 e foi o capitão da geração de Moleques de Xerém nascidos em 2002. Ele soma vários títulos nas categorias de base do clube. Pelo profissional, estreou em junho de 2023, no empate com o Atlético-MG pelo Brasileiro.