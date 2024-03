Estadio Monumental David Arellano, casa do Colo-Colo, do Chile - Divulgação / Colo-Colo

Publicado 26/03/2024 17:38

Chile - Adversário do Fluminense na fase de grupos da Libertadores, o Colo-Colo, do Chile, terá seu estádio na sua estreia nesta edição da competição. Após realizar uma vistoria nesta segunda-feira (25), a Conmebol aprovou a utilização do Estádio Monumental David Arellano para a partida entre o time chileno e o Cerro Porteño, do Paraguai, no dia 3 de abril. As informações são do "ge".

O estádio estava vetado pela Conmebol por causa de problemas no gramado. Porém, com a aprovação para a utilização do local para o jogo contra o time paraguaio, a tendência é que também fique disponível para o duelo contra o Fluminense, no dia 4 de maio, pela quarta rodada da Libertadores. Por enquanto, ainda não há nada confirmado, mas a liberação inicial deve fazer com que não haja dificuldades para a realização de novos jogos no local.

O primeiro duelo entre Fluminense e Colo-Colo acontecerá no dia 9 de abril, às 21h, no Maracanã. Antes de enfrentar o time chileno, porém, o Tricolor jogará contra o Alianza Lima, do Peru, pela primeira rodada da competição. O jogo em questão acontecerá no dia 3 de abril, às 21h30, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima.