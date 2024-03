Lateral do Fluminense apareceu de surpresa em show no festival Lollapalooza - Reprodução

Publicado 23/03/2024 21:00

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, surpreendeu ao aparecer no festival Lollapalooza, que está acontecendo em São Paulo, após ser convidado pelo vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, para subir ao palco e cantar uma música com o grupo.

Impossível não amar o @MarceloM12! É o FLUMINENSE no #LollaBRNoMultishow! pic.twitter.com/UhP06c22dt — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 23, 2024 Antes de chamar o jogador para homenageá-lo, Jared Leto estava vestindo uma camisa da seleção brasileira com o nome de Marcelo e o número 12 que o lateral usa no Fluminense. A câmera flagrou o lateral-esquerdo próximo do palco filmando a cena. Depois, ele foi convidado para subir e participou da percussão da música "Stuck".

O festival Lollapalooza, que começou na sexta-feira (22), acaba no domingo (23) e conta com diversas atrações nacionais e internacionais. O Thirty Seconds to Mars é uma das atrações deste sábado, que tem a banda Kings of Leon como show principal do dia.