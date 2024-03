Marcelo - Marcelo Goncalves / Fluminense

MarceloMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 22/03/2024 09:30 | Atualizado 22/03/2024 09:39

Rio - Principal nome do elenco do Fluminense, o lateral-esquerdo Marcelo, de 35 anos, foi peça fundamental nas conquistas dos últimos títulos do clube carioca: Carioca e Libertadores, em 2023, e a Recopa, em 2024. Porém, a questão física do veterano foi em alguns momentos motivo de preocupação entre os torcedores, tanto por conta de algumas lesões, quanto pela intensidade do seu desempenho. Porém, o astro vem mostrando bastante evolução nas últimas semanas.

Apesar da eliminação para o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, Marcelo, que não foi titular no primeiro jogo, mostrou uma intensidade maior nos clássicos, que vinha tendo nas últimas partidas. O veterano mostrou disposição, a classe de sempre, e lutou bastante para que o Tricolor conseguisse um resultado melhor.

Com o período sem jogos até a estreia pela Libertadores, em Lima, contra o Alianza, Marcelo terá mais dias para melhor ainda mais a forma física. O lateral fez, inclusive, na capital peruana, a sua reestreia pelo Fluminense, em 2023, na vitória sobre o Sporting Cristal por 3 a 1 na fase de grupos do ano passado da competição.