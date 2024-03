Jhon Arias é um dos principais destaques do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Jhon Arias é um dos principais destaques do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 20/03/2024 14:35

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense, o colombiano Jhon Arias continua chamando a atenção do futebol europeu. O agente do camisa 21, Alex Viveros, revelou que o Galatasaray, da Turquia, e o Sevilla, da Espanha, apresentaram ofertas que estão sendo avaliadas pelo jogador e seu estafe. Além deles, clubes da França e da Itália também demonstraram interesse.

"Jhon Arias rejeitou uma oferta do Zenit em janeiro e atualmente há uma do Galatasaray e outra do Sevilla. Também existe interesse da França e Itália", declarou Viveros, em entrevista ao programa "Deportes Sin Tapujos"

A recusa da oferta do Zenit, da Rússia, na janela de transferências de janeiro, se deu por Arias ainda ter o desejo de permanecer no Rio por mais alguns meses. O Fluminense também rechaçou qualquer investida do clube russo.

Herói do Fluminense no título da Recopa Sul-Americana deste ano e uma das principais peças na conquista da Libertadores de 2023, Arias tem contrato com o Tricolor até agosto de 2026. O clube é dono de 50% dos direitos econômicos do colombiano, enquanto o Patriotas-COL é possui o restante.