Gustavo Apis em ação pelo Fluminense no Campeonato Carioca deste anoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 19/03/2024 16:29

Rio - O Fluminense acertou o empréstimo do meia Gustavo Apis ao Nova Iguaçu, finalista do Campeonato Carioca, até o final da temporada. O jogador de 22 anos, sem espaço no Tricolor, será emprestado ao clube da Baixada Fluminense visando a Série D do Campeonato Brasileiro. A informação foi primeiramente divulgada pela página "Fluminense Stuff".

Gustavo Apis foi formado pelas categorias de base do Nova Iguaçu e foi cedido por empréstimo ao Fluminense em 2021. Devido ao seu bom desempenho, foi comprado em definitivo pelo Tricolor e tem contrato válido com o clube das Laranjeiras até o fim de 2025.

Gustavo Apis, entretanto, não conseguiu desempenhar em alto nível no futebol profissional. O meia tem 10 jogos pelo time principal do Fluminense, sem nenhum gol marcado e nenhuma assistência feita. O jogador de 22 recebeu chances no início do Carioca desse ano, porém, não teve mais chances.