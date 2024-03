Sob o comando de Diniz, Fluminense terá que vencer por três gols ou mais de diferença para ir à final do Carioca - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 19/03/2024 10:48 | Atualizado 19/03/2024 12:55

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Fluminense conheceu na última segunda-feira (18) os adversários da fase de grupos de 2024 . O Tricolor busca o bicampeonato continental, mas terá reencontros no caminho até o mata-mata. A estreia será entre os dias 2 e 4 de abril, contra o Alianza Lima, do Peru, fora de casa.

O Fluminense é o cabeça de chave do Grupo A. O Time de Guerreiros terá pela frente o Cerro Porteño, do Paraguai, o Alianza Lima, do Peru, e o Colo-Colo, do Chile. Na história, o Tricolor já enfrentou os três adversários e o retrospecto é positivo. O time paraguaio, diferentemente dos demais, tem uma rivalidade recente com o Tricolor.

Rivais no passado

O Fluminense não enfrenta o Colo-Colo e Alianza Lima desde a década de 50. Os confrontos foram realizados em torneios amistosos, durante as excursões do clube pela América do Sul. Na soma dos dois confrontos, foram nove jogos, cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota — para os chilenos por 3 a 0 em 1950 — além de 21 gols marcados e 15 sofridos.

O retrospecto contra o Alianza Lima é positivo. São seis jogos, quatro vitórias e dois empates, com 17 gols marcados e 11 sofridos (77% de aproveitamento). O Fluminense enfrentou os peruanos em amistosos nos anos de 1950, 1953, 1954, 1956 e 1957. Já contra o Colo-Colo existe um equilíbrio. Foram três jogos, uma vitória, um empate e uma derrota, sendo dois confrontos em 1950 e um em 1953.

Reencontro com Vidal

Outro velho conhecido do Fluminense na fase de grupos é o meia Arturo Vidal. O jogador chileno deixou o Flamengo em julho de 2023 para acertar com o Athletico-PR, antes de ter uma nova oportunidade de atuar em sua terra natal ao fechar com o Colo-Colo.

Vidal defendeu o Flamengo entre 2022 e 2023. O meia chileno disputou 51 jogos e marcou apenas dois gols. O jogador enfrentou o Fluminense em seis oportunidades, mas não tem boas lembranças, como os vices no Carioca de 2022 e 2023.

Boas lembranças contra o Cerro Porteño

Entre os três adversários do Fluminense na fase de grupos, o Cerro Porteño é o único que possui uma história recente. Em jogos oficiais, o Tricolor das Laranjeiras tem 100% de aproveitamento, incluindo duas classificações em mata-mata. Ao todo, são quatro jogos e quatro vitórias dos tricolores, com oito gols marcados e apenas três sofridos.

O maior confronto entre as equipes aconteceu em 2009, pela semifinal da Sul-Americana. O Fluminense venceu a partida de ida por 1 a 0, no Paraguai, e perdia pelo mesmo placar no Maracanã até os 47 minutos do segundo tempo, quando empatou com Gum. No fim, ainda marcou o gol da virada com Alan, antes do campo virar um palco de batalha.

Fluminense e Cerro Porteño voltaram a se enfrentar em 2021, pelas oitavas de final da Libertadores. Na época, os estádios ainda estavam fechados por conta da pandemia. O Tricolor venceu na ida por 2 a 0, no Paraguai, e na volta por 1 a 0, no Maracanã. Dessa vez, sem pancadaria. Fred foi o único jogador que esteve presente nos dois confrontos de mata-mata.