Sorteio no Paraguai definiu os grupos da Conmebol Libertadores - Norberto Duarte/AFP

Publicado 18/03/2024 21:30

Paraguai - Na noite desta segunda-feira (18), na sede de Luque, no Paraguai, a Conmebol definiu os grupos da Libertadores 2024, que tem sete brasileiros representantes: Botafogo, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio.

Veja os grupos da Libertadores 2024:

Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño (PAR), Alianza Lima (PER) e Colo Colo (CHI)



Grupo B: São Paulo, Barcelona (EQU), Talleres (ARG) e Cobresal (CHI)



Grupo C: Grêmio, Estudiantes (ARG), The Strongest (BOL) e Huachipato (CHI)



Grupo D: LDU (EQU), Junior Barranquilla (COL), Universitario (PER) e Botafogo



Grupo E: Flamengo, Bolívar (BOL), Millonarios (COL) e Palestino (CHI)



Grupo F: Palmeiras, Independiente Del Valle (EQU), San Lorenzo (ARG) E Liverpool (URU)



Grupo G: Peñarol (URU), Atlético-MG, Rosario Central (ARG) e Caracas (VEN)



Grupo H: River Plate (ARG), Libertad (PAR), Deportivo Táchira (VEN) e Nacional (URU)

Os primeiros jogos da competição foram definidos em datas base, com o término da fase de grupos previsto para o fim do mês de maio. Os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final, que serão disputadas entre 13 e 22 de agosto. As quartas serão de 17 a 26 de setembro, e a semifinal com previsão para 22 e 31 de outubro. Os terceiros colocados dos grupos irão para os playoffs Copa Sul-Americana.

A grande final da Libertadores 2024 será em Buenos Aires, na Argentina, marcada para o dia 30 de novembro em jogo único - como indica o regulamento desde 2019. O estádio ainda não foi divulgado pela Conmebol, mas o Monumental de Núñez, casa do River Plate, desponta como favorito.

Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez anunciou no evento que houve aumento na premiação pelas vitórias na fase de grupos (330 mil dólares por vitórias, cerca de R$ 1,6 milhão) e pelo título da Libertadores (23 milhões de dólares, R$ 115 milhões na cotação atual).

Datas dos primeiros confrontos da Libertadores:

Rodada 1: 2 a 4 de abril

Rodada 2: 09 a 11 de abril

Rodada 3: 23 a 25 de abril

Rodada 4: 07 a 09 de maio

Rodada 5: 14 a 16 de maio

Rodada 6: 28 a 30 de maio