Beatriz Tavares garantiu vaga no remo dos Jogos Olímpicos de Paris - Divulgação/CBR

Publicado 18/03/2024 22:21

Rio - Com as duas vagas conquistadas no remo, no Rio de Janeiro, e mais uma na esgrima, nos Estados Unidos, o Brasil já garantiu 169 postos para competir nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A competição na França acontece de 26 de julho a 11 de agosto.



Beatriz Tavares e Lucas Verthein conquistaram os títulos do single skiff do Pré-Olímpico de remo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no sábado (16), e Guilherme Toldo conquistou vaga para sua quarta Olimpíada no Grand Prix de Washington, último torneio contando pontos no florete masculino para o ranking olímpico, no dia seguinte.



As vagas conquistadas pelos atletas do Brasil estão divididas em 31 modalidades, sendo 103 femininas e 51 masculinas, além de outras 15 sem gênero definido (hipismo e revezamentos da natação). Pode ser a primeira vez na história que as mulheres representem a maior parte da delegação do país em Jogos Olímpicos.

Em esportes coletivos, como futebol e handebol, o Brasil conseguiu vaga para o torneio feminino, mas ficou fora do masculino com campanha abaixo da equipe então comandada por Ramon Menezes. O basquete masculino terá o Pré-Olímpico disputado na primeira semana de julho, enquanto o feminino ficou fora mesmo disputando em casa, em Belém.



A competição em Paris será a primeira edição dos Jogos da história a alcançar a paridade numérica de gênero nas competições, com o mesmo número de atletas femininos e masculinos. "O progresso é bom", disse a campeã mundial de esgrima Ysaora Thibus, ativista de questões de igualdade de gênero no esporte.



As atletas mulheres participaram pela primeira vez justamente em Paris, em 1900, quatro anos após os primeiros Jogos da era moderna, em Atenas. Em Paris 2024, serão 10.500 atletas disputando medalhas, sendo 5.250 mulheres e 5.250 homens