Rafael voltou a ser relacionado pelo Botafogo no último domingo (17), contra o Sampaio Corrêa - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/03/2024 18:21 | Atualizado 18/03/2024 18:31

Após ficar oito meses afastado do gramado por conta de uma séria lesão no joelho direito, Rafael voltou a ser relacionado pelo Botafogo na partida contra o Sampaio Corrêa, no último domingo (17) Apesar de não ter entrado em campo, o lateral-direito comemorou seu retorno ao Alvinegro.

“É maravilhoso aquele friozinho na briga de novo depois de oito meses sem jogar, felicidade máxima. Foi duro, não foi fácil, mas estou muito feliz de estar de volta”, disse Rafael, em entrevista à "Botafogo TV".

Rafael sofreu a lesão no dia 31 de julho, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo e precisou de uma cirurgia para corrigir um problema no tendão patela. O lateral-direito fez um panorama dos meses afastado do gramado, e revelou que pensou em se aposentar.

“A cabeça de jogador é difícil, pensei em parar, mas não queria parar assim. Agora estou aqui para ajudar o Botafogo a cada minuto, aproveitar meu último ano. Quero aproveitar cada segundo dentro e fora de campo”, afirmou Rafael. O lateral-direito tem contrato válido até o final de 2024.

O Botafogo volta a entrar em campo no dia 30, quando disputará o jogo de ida da final da Taça Rio contra o Boavista, com local e horário ainda não definidos.