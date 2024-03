Júnior Santos marcou seu gol de número 12 em 2024 na partida contra o Sampaio Corrêa - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/03/2024 18:22

Rio - Júnior Santos vive grande fase pelo Botafogo neste início de temporada. Maior artilheiro da história do Glorioso na Libertadores, o atacante marcou no último domingo (17), na vitória por 2 a 1 em cima do Sampaio Corrêa, pela Taça Rio . Assim, já soma 12 em 2024. Com isso, ele se tornou o jogador da Série A do Brasileirão com mais bolas na rede em 2024. Os dados são do "SofaScore".