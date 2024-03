Óscar Romero é jogador do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Óscar Romero é jogador do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 18/03/2024 21:00

Rio - O Botafogo oficializou, na noite deste domingo, 18, a contratação do meio-campista Óscar Romero, de 31 anos. O jogador estava livre no mercado e firmou contrato válido até o fim de 2024.

Ao longo da carreira, Romero vestiu as camisas de Cerro Porteño (PAR), Racing (ARG), Shanghai Shenhua (CHI), Alavés (ESP), San Lorenzo (ARG) e Boca Juniors (ARG). O último clube da carreira do jogador foi o Pendikspor, da Turquia. Ele também soma convocações para a seleção do Paraguai e disputou quatro Copas Américas.

Bienvenido, Óscar Romero!



Anunciado com exclusividade na Botafogo TV, atleta paraguaio é aguardado no Rio de Janeiro para a realização de exames! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/P6fJ0YNJ4T — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 18, 2024

Óscar Romero esteve na mira do Glorioso no início de 2022, nos primeiros meses da gestão de John Textor como acionista majoritário da SAF. O paraguaio chegou a acenar positivamente para a ideia de jogar no Rio de Janeiro, mas os números não foram colocados no papel e ele parou no Boca Juniors, da Argentina.

Conforme apurou a reportagem à época do acerto , o Botafogo não se movimentava atrás de uma peça da posição, mas viu em Romero uma boa oportunidade de mercado.

Óscar, que é irmão gêmeo de Ángel Romero, do Corinthians, chegará ao Rio de Janeiro nesta terça-feira, 19, para assinar contrato e realizar exames. A data da apresentação será anunciada em breve.