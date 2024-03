Óscar Romero deve ser o novo reforço do Botafogo - Divulgação/CABJ

Óscar Romero deve ser o novo reforço do BotafogoDivulgação/CABJ

Publicado 06/03/2024 19:23

Rio - Dois anos depois, o Botafogo voltou a negociar e encaminhou a contratação do meia Óscar Romero, de 31 anos, que está livre no mercado desde que deixou o Pendikspor, da Turquia, em janeiro.

Óscar Romero esteve na mira do Glorioso no início de 2022, nos primeiros momentos da gestão de John Textor como acionista majoritário da SAF. O paraguaio chegou a acenar positivamente para a ideia de jogar no Rio de Janeiro, mas os números não foram colocados no papel e ele parou no Boca Juniors, da Argentina.

Conforme apurou a reportagem, o Botafogo não se movimentava atrás de uma peça da posição, mas viu em Romero uma boa oportunidade de mercado - o fim da janela de transferências também foi algo positivo para o Alvinegro neste cenário.

No futebol turco, Óscar Romero somou apenas 14 jogos e marcou quatro gols. Já pelo Boca Juniors, o meio-campista, que aparece principalmente como opção no banco para Eduardo, anotou o mesmo número de tentos e deu 13 assistências em 65 partidas entre 2022 e 2023.

As informações iniciais foram publicadas pelo jornalista paraguaio Arturo Máximo e confirmadas pelo O Dia.