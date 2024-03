Júnior Santos comemorando gol da vitória do Botafogo sobre o Bragantino - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/03/2024 23:28

Rio - Foi apertado, com emoção, mas o Botafogo largou na frente na decisão por uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Na noite desta quarta-feira (6), no Estádio Nilton Santos, pela ida da terceira fase, o Glorioso contou com noite inspirada do atacante Júnior Santos, que marcou duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino. A partida de volta acontecerá na próxima quarta-feira (13), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Com o resultado construído em casa, o Alvinegro joga por um empate para avançar e, enfim, garantir sua presença na edição de 2024. Uma vitória do Bragantino por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.

O jogo

Diferente do primeiro adversário no torneio continental, o Botafogo encontrou um rival pronto e competitivo para incomodar logo na abertura do confronto. O duelo no Nilton Santos foi marcado por equilíbrio, poucas chances claras, e só cresceu no fim da primeira etapa.



Como característica desde a última temporada, o Glorioso aproveitou bem o jogo pelo lado do gramado diante de uma defesa bem postada por Pedro Caixinha. O placar só foi aberto aos 43 minutos do segundo tempo, com o maior artilheiro da história do Alvinegro em jogos de Libertadores.



O lateral-direito Damián Suárez cobrou rápido o arremesso no corredor, e o camisa 11 arrancou para cima da marcação, driblou para o meio da área, deu mais um corte em Luan Cândido e finalizou com a perna esquerda, no cando do goleiro Cleiton. Explosão na casa do Botafogo, mas que não durou muito tempo.



Na última bola da primeira etapa, o Botafogo levou o empate. Júnior Santos fez falta pelo lado esquerdo na entrada da área, e Juninho Capixaba completou de cabeça o cruzamento de Helinho. O lance foi checado por possível posição irregular, mas confirmado pelo árbitro Gustavo Tejera.



O time comandado pelo interino Fabio Matias encontrou muita dificuldade principalmente nos lances verticais, com um apresentação abaixo do trio de meio-campo. Nem mesmo a entradas de Marlon Freitas e Danilo Barbosa deram vigor no setor. Restou, para dar vida e empolgar, a qualidade de um jogador vivendo momento iluminado.

Iluminado

E foi do maior artilheiro, para aumentar sua vantagem no ranking. Alexander Barbosa lançou Júnior Santos na entrada da área e o atacante deixou de lado para Damián Suárez. O lateral devolveu rasteiro no meio da área, o ponta ajeitou e emendou lindo voleio no canto direito de Cleiton. Golaço do Botafogo.



Para segurar o resultado, em meio às chegadas do Red Bull Bragantino, Fabio Matias tirou Tiquinho Soares apostou no jovem Kauê - um dos destaques na vitória sobre o Fluminense - para dar sangue novo na marcação.



A estratégia deu certo, o Botafogo ganhou poder de marcação e pouco sofreu. O Red Bull apostou no jogo aéreo, mas a defesa alvinegra, soberana, afastou com tranquilidade. Vitória para aliviar a pressão visando a classificação.

Ficha técnica



Botafogo 2 x 1 Red Bull Bragantino



Local: Estádio Nilton Santos

Data e hora: 6/3 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Martín Soppi (URU)



Gols: Júnior Santos 43'/1ºT e 27'/2ºT (BOT); Juninho Capixaba 46'/1ºT (RBB)



Cartões amarelos: Lucas Halter (BOT) e Eduardo Sasha (RBB)



BOTAFOGO: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa), Tchê Tchê (Marlon Freitas) e Eduardo; Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares (Kauê). Técnico: Fabio Matias (interino).



BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires (Gustavinho) e Lincoln (Talisson); Helinho (Laquintana), Eduardo Sasha (Bruninho) e Thiago Borbas (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.