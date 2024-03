Júnior Santos marcou lindo gol de voleio na vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/03/2024 23:43

Rio - Agora é oficial. Júnior Santos é o principal goleador do Botafogo na história em jogos pela Libertadores. Na noite desta quarta-feira (6), pelo jogo de ida da terceira fase, contra o Red Bull Bragantino, o atacante chegou a sete tentos anotados na atual edição e se isolou na lista.

Júnior Santos é o grande destaque do Glorioso na campanha rumo à fase de grupos da competição continental. No confronto com o Aurora, da Bolívia, o camisa 11 marcou cinco vezes, sendo quatro no duelo de volta, na vitória por 6 a 0 no Estádio Nilton Santos.

O atacante da equipe comandada pelo interino Fabio Matias deixou para trás nomes como Dirceu e Jairzinho, históricos do clube na década de 1970, e Rodrigo Pimpão, na edição de 2027. Todos com cinco gols.

Para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo precisa, ao menos, empatar no Nabi Abi Chedid na próxima quarta-feira (13). Uma vitória da equipe de Bragança Paulista por um gol de diferença leva o confronto para os pênaltis.