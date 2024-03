Raul foi campeão da Recopa Gaúcha e da Copa da FGF pelo São Luiz - Reprodução / Redes Sociais

Raul foi campeão da Recopa Gaúcha e da Copa da FGF pelo São LuizReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/03/2024 15:57 | Atualizado 06/03/2024 15:57

Rio - O Botafogo acertou a contratação do goleiro Raul, destaque do São Luiz, do Rio Grande do Sul. O Alvinegro pagará a multa rescisória do jogador de 26 anos, que se apresentará imediatamente ao clube e não enfrentará o Internacional nas quartas de finais do Campeonato Gaúcho. As informações são do "ge".

O clube de São Luiz permanecerá com 10% dos direitos econômicos de Raul. O goleiro chega ao Botafogo devido às possíveis convocações de Gatito Fernández para a seleção paraguaia e à lesão de John. Além disso, o arqueiro de 26 anos agrada o scout alvinegro.

Raul é aguardado no Rio de Janeiro ainda nesta quarta-feira (6). Ele estava em processo de renovação de contrato com o São Luiz, mas, após o Botafogo chegar e pagar a multa rescisória do jogador, o clube de Ijuí liberou o goleiro.

Revelado pelo Juventude, Raul teve passagem por clubes como Criciúma, CSA e outros de menor expressão até chegar ao São Luiz, em 2023. Pelo clube de Ijuí, disputou 24 jogos como titular e foi campeão da Copa FGF e da Recopa Gaúcha, quando o clube de Ijuí superou o Grêmio na decisão.