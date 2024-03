Emerson Urso comemora gol marcado na vitória do Botafogo sobre o Fluminense - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 05/03/2024 14:59

Rio - Um dos destaques na vitória sobre o Fluminense por 4 a 2, no último domingo , Emerson Urso não escondeu a felicidade ao falar da oportunidade de vestir a camisa do Botafogo. O atacante ressaltou o desejo de todo atleta de defender um time grande e pontuou que jogar pelo Alvinegro é a realização de um sonho.

"Sempre que entro em campo dou o meu máximo. Todo atleta sonha em poder defender um time grande como o Botafogo. Então, estar vestindo essa camisa gloriosa é realmente a realização de um sonho. Poder disputar grandes jogos e defender as cores do Botafogo é muito especial para mim", afirmou Emerson Urso.