Motivos para sorrir: apesar da eliminação alvinegra, Marlon Freitas fez dois gols na vitória sobre o FluVitor Silva / Botafogo

Publicado 03/03/2024 18:05

Num clássico praticamente com reservas dos dois lados e muito movimentado, o Botafogo jogou melhor e aproveitou os erros de um Fluminense de ressaca após o título da Recopa para vencer por 4 a 2. Após abrir 2 a 0, o Glorioso levou o empate, mas Marlon Freitas, que já abrira o placar, marcou de pênalti no fim e Junior Urso fechou o placar - Raí, Lelê e John Kennedy fizeram os outros gols. O resultado, no entanto, não foi o suficiente para levar a equipe à semifinal do Campeonato Carioca.

Ao fim da última rodada, o Vasco confirmou o favoritismo e atropelou a Portuguesa em São Januário, ficando com a última vaga na semifinal - o Alvinegro dependia de um tropeço para conseguir se classificar. O Tricolor, por sua vez, fará clássico com o Flamengo e terá desvantagem. Isso porque a equipe caiu para o quarto lugar, já que, além da vitória do Cruz-Maltino, o Nova Iguaçu também venceu seu último duelo, com o Volta Redonda, e avançou como vice-líder.



Botafogo tem início arrasador

Assim como no último encontro, pelo Brasileirão, após a classificação tricolor para a final da Libertadores, o Botafogo se aproveitou do clima de festa do Fluminense pelo título da Recopa para amassar nos primeiros minutos. A fórmula de marcação por pressão e resolver o ataque rapidamente voltou a funcionar.

E teve ainda mais sucesso contra um adversário que não jogava sem volantes, marcava mal e tinha um zagueiro (Antônio Carlos) perdido. Logo aos dois minutos, Marçal teve muito espaço e cruzou para Marlon Freitas, livre na pequena área, abrir o placar e se emocionar.

Se o Fluminense não conseguia trocar passes e estava desorganizado, o Botafogo sabia o que fazer. Em roubada de bola no meio, Mateo Ponte lançou, Antônio Carlos cortou mal e Raí chutou de fora da área para ampliar, aos 14. O terceiro só não saiu em outra roubada de bola porque Marlon Freitas parou em Felipe Alves.

E também, assim como no último clássico entre os dois, o Fluminense só se encontrou após os 20 minutos, quando conseguiu ter a bola. E Terans apareceu com lançamentos. Em um deles, Lelê diminuiu aos 25, ao aproveitar falha de Gatito e Lucas Halter. O atacante ainda perdeu outras duas chances claras em lances parecidos, cara a cara com o goleiro, porque chutou mal.

Pênaltis no fim dão emoção ao clássico



Na volta para o segundo tempo, o Fluminense já tinha dois titulares: Arias no lugar de Douglas Costas, que sentiu a coxa direita, e André. Mas foi o Botafogo, que poupou Halter, quem voltou melhor ao repetir a postura da primeira etapa. Muito bem na marcação, quase ampliou com Kauê.

Com a equipe muito mal em campo, Diniz colocou mais dois titulares (Marcelo e Martinelli) para buscar o empate e garantir o segundo lugar. Mas o Glorioso ficou muito bem postado na defesa, aproveitando os muitos erros do Tricolor, tanto no ataque quanto na defesa. Titulares, Damián Suárez e Hugo entraram, mas o primeiro quase colocou tudo a perder.



Desorganizado com as mudanças, o Fluminense tentava pressionar sem muita competência, até que a arbitragem entrou em cena, ao não marcar um pênalti de Marcelo, que empurrou Emerson Urso. Na sequência, assinalou corretamente a penalidade de Damián em John Kennedy, também empurrado. O atacante cobrou com direito a cavadinha e empatou aos 37.

Mas três minutos depois André errou feio, perdeu a bola na defesa e cometeu pênalti em Kauê, o que o fez ser expulso, já que era último homem. Marlon Freitas cobrou e garantiu a vitória alvinegra.

No fim, ainda houve um princípio de confusão, quando Felipe Alves tentou tirar de campo Yarlen, que estava caído à beira da linha de fundo. Os jogadores dos dois times correram para o local, houve empurra-empurra, mas os ânimos foram acalmados. Ainda houve tempo para Junior Urso ampliar no último lance, em cruzamento de Hugo.

Fluminense 2x4 Botafogo

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Cartões amarelos: John Kennedy, Lelê, Felipe Alves (FLU); Gregore, Lucas Halter, Marçal, Mateo Ponte, Emerson Urso, Gatito, Damián Suárez (BOT).

Cartão vermelho: André, aos 40min/2ºT.



Gols: Marlon Freitas, aos 2 min/1ºT; Raí, aos 14 min/1ºT; Lelê, aos 25min/1ºT; John Kennedy, aos 37min/2ºT, Marlon Freitas, aos 42 min/2ºT e Junior Urso, aos 53 min/2ºT.

Fluminense: Felipe Alves; Guga (Martinelli), Antônio Carlos (André), Marlon (Marquinhos) e Alexsander (Marcelo); Lima, Renato Augusto, David Terans e Douglas Costa (Jhon Arias); John Kennedy e Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

Botafogo: Gatito Fernández; Mateo Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter (Jefferson Maciel), Bastos e Marçal; Gregore, Marlon Freitas e Kauê (Yarlen); Diego Hernández (Hugo), Janderson e Raí (Emerson Urso). Técnico: Fábio Matias.