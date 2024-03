Flamengo e Fluminense farão clássico na semifinal do Campeonato Carioca - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 03/03/2024 20:40 | Atualizado 03/03/2024 21:48

Rio - Foram definidos os confrontos de semifinal do Campeonato Carioca. Ao término da 11ª rodada da Taça Guanabara, o G-4 se confirmou com as classificações de Flamengo, Nova Iguaçu, Vasco e Fluminense, que decidirão vaga na final em duelos de ida e volta.

Time de melhor campanha na fase de classificação, o Flamengo irá enfrentar o Fluminense, que caiu para o quarto lugar após a derrota por 4 a 2 para o Botafogo. O Rubro-Negro, que decidiu com o Tricolor as últimas quatro edições do Estadual, terá vantagem do empate no confronto. O primeiro jogo será no próximo sábado (9) e no dia 17 (domingo), ambos no Maracanã.

A outra semifinal será disputada entre Nova Iguaçu e Vasco. O clube da Baixada Fluminense derrotou o Volta Redonda por 2 a 1, terminou na segunda colocação e terá vantagem nas semifinais - incluindo mando de campo no jogo da volta. O Vasco goleou a Portuguesa, confirmou a vaga e ficou em terceiro . A primeira partida será no próximo domingo (10) e a volta no dia 16 (sábado). Os locais ainda serão definidos.

Taça Rio

Além dos quatro primeiros, os times que terminaram a Taça Guanabara entre quinto e oitavo na tabela de classificação, disputarão a Taça Rio, que dará vaga na Copa do Brasil 2025.

O Botafogo (quinto), que não conseguiu a combinação de resultados que dependia após a vitória sobre o Fluminense, irá encarar o Sampaio Corrêa (oitavo) com vantagem de empate no agregado e direito a mando de campo no jogo da volta. O jogo de ida será no Elcyr Resende, em Saquarema, no domingo (10), e a volta no dia 16 (sábado), no Estádio Nilton Santos.

Boavista (sexto) e Portuguesa (sétimo) farão a outra semifinal. O primeiro jogo, com mando da Lusa, será no dia sábado (9), no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, e a volta no dia 17 (domingo), no Elcyr Resende, em Bacaxá.