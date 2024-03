Fabio Matias é auxiliar permanente e técnico interino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Fabio Matias é auxiliar permanente e técnico interino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 03/03/2024 19:16

Rio - Auxiliar permanente da casa, Fabio Matias conseguiu sua terceira vitória em três jogos como treinador interino do Botafogo. O clube segue atrás de um novo profissional para liderar a comissão técnica, mas viu, enquanto isso, o comandante segurar a pressão e conquistar o placar de 4 a 2 no clássico com o Fluminense. Perguntado sobre possível efetivação, Fabio despistou e optou por valorizar o processo de transição no elenco.

"Eu sou funcionário do clube e é um função que precisam, de um auxiliar permanente. Para quando tiver percalços ter condição de continuar e ajustar. A gente continua preparando a equipe para quem vai vir. Nosso objetivo é deixar as coisas da melhor forma possível. Particularmente a gente tem objetivo de médio e longo prazo, mas não sei", iniciou Fabio Matias, em entrevista coletiva.

"Futebol é muito dinâmico. Vamos deixar a casa organizada para que a chegada do novo treinador seja menos traumática dentro do processo. Esse é o meu objetivo hoje dentro do clube", completou.

O Botafogo foi a campo contra o Fluminense com equipe em sua maioria formada por reservas - do time titular, apenas Gatito Fernández e Lucas Halter iniciaram. O foco é o jogo da próxima quarta-feira (6), contra o Red Bull Bragantino, pela ida da terceira fase da Libertadores. A atuação diante do Tricolor foi elogiada.

"Não só pela vitória, mas foi um bom jogo de forma geral. Tudo que foi proposto a gente conseguiu cumprir. Principal de tudo é valorizar a todos. O processo de futebol para clubes como o nosso que tem muitas competições é você conseguir rodar e valorizar todo mundo. E a gente vem conseguindo. Isso mostra que é um clube forte", afirmou.

Confira outras respostas de Fabio Matias:

Energia em campo é o segredo?

"Não posso responder isso. Eu estou sendo eu. Da forma que eu acredito. Acho que isso é a coisa mais importante. Se essa energia está ajudando, vocês podem falar melhor. Eu estou sendo eu, como sempre fui desde a base. Usando também os companheiros da comissão. Acho que a energia está vindo de fora também. De novo, peço para que a gente consiga ter essa energia no jogo de quarta-feira, lotar o Nilton Santos e fazer o jogo. O importante é os atletas, eles se sentirem bem."

Ímpeto do elenco

"É uma questão estratégica. A gente vende uma ideia para os atletas e eles tem que comprar. Não podem ter dúvida. A gente não pode ter e nem os atletas. Temos que encorajar eles. O que a gente teve de legal hoje foi a coragem. EU citei na plestra hoje que um dos pontos de atenção era ter concentração e coragem para arriscar. Ter coragem para pressionar, para jogar com uma linha um pouco mais alta. O principal é o atleta. Eles precisam comprar a ideia. Independente de quem está dentro do campo. O principal é eles. Posso fazer uma estratégia mirabolante que se eles comprarem não adianta.

Boa atuação de Raí

"É um atleta jovem que é normal oscilar. Conhecia já ele de jogar contra. A sequência vai ajudar ele a crescer. É um jogador que tem boa perna esquerda. Ele tem uma capacidade de absorver informação muito bem e vai crescer. Ele cumpriu bem o papel e ajudou inibir a qualidade do adversário."

Tiquinho Soares

"Nós temos um plantel muito qualificado. O principal é respeitar a característica individual de cada jogador. O jogo de futebol é muito conexão. Temos que conectar isso e potencializar individualmente. A gente está trabalhando muito nisso para buscar o melhor cada um. Esses ajustes com o Tiquinho, ele é excepcional. Tem coisas top, movimento de saída de linha, pivô. Temos que valorizar. Eu não posso pensar 'eu gosto de jogar assim". Você acaba inibindo eles. Temos que buscar explorar as qualidades dele.'