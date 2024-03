Marlon Freitas em ação na partida entre Botafogo e Bragantino, pelo Brasileirão 2023 - Vítor Silva/Botafogo

Marlon Freitas em ação na partida entre Botafogo e Bragantino, pelo Brasileirão 2023Vítor Silva/Botafogo

Publicado 01/03/2024 16:17

Rio - A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (1), as datas e os horários dos confrontos da terceira fase da Libertadores. Botafogo e Red Bull Bragantino fazem o duelo de ida próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, e a volta no dia 13, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no mesmo horário.

As equipes chegaram até a última fase antes da formação dos grupos em cenários bem diferentes. Enquanto o Glorioso atropelou o Aurora-BOL com 7 a 1 no agregado (6 a 0 no jogo da volta, no Rio), o Massa Bruta empatou duas vezes sem gols com o modesto Águilas Doradas-COL e levou a melhor nos pênaltis.

Veja os outros confrontos da terceira fase:

Nacional-PAR x Palestino: 05/03 às 21h30 e 12/03 às 21h30

Sportivo Trinidense x Colo-Colo: 06/03 às 21h30 e 13/03 às 21h30

Always Ready x Nacional-URU: 07/03 às 21h30 e 14/03 às 21h30