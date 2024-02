André Mazzuco, diretor executivo de futebol do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/02/2024 16:13

Rio - Uma semana após ter demitido Tiago Nunes, o Botafogo ainda não definiu o nome desejado para substituir o treinador e segue analisando o mercado. Em entrevista ao site "ge", o diretor de futebol André Mazzuco pregou cautela e afirmou que o clube está em busca de uma "figura de liderança".

"É claro que queremos um treinador com conteúdo, mas buscamos uma figura de liderança que venha entendendo o Botafogo. É um momento importante e peculiar do clube. Precisamos caminhar bem em 2024. Precisamos entender bem esse momento, não podemos ter um treinador para testar algo ou descobrir algo. Tem que ser muito bem combinado. Ele chegar e entender muito bem como o Botafogo é", disse Mazzuco.

Enquanto o Botafogo não define quem será seu novo treinador, Mazzuco acredita que o clube está bem servido com o auxiliar permanente Fábio Matias como interino. Até agora, ele treinou a equipe em dois jogos, com duas vitórias, oito gols marcados e nenhum sofrido.

"É uma procura que inicia a partir do momento que a gente tem a troca. Eu sempre reforço que a gente tem Fábio Matias no comando, que é um profissional da nossa confiança, é o assistente da casa. Acho que o foco maior é o jogo, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Claro que nós estamos analisando, buscando. Todos em conjunto, eu, o Alessandro, o John Textor, toda a equipe do futebol", afirmou o dirigente.

"É uma decisão importante de ser tomada, é uma decisão fundamental, porque é para o restante da temporada. É o que a gente espera. As buscas continuam, todo o cuidado está sendo tomado. Temos essa troca de informações para a gente tomar a melhor decisão possível e tão logo ela aconteça, a gente vai informar ao torcedor para contar com ele não só para o primeiro semestre, mas também para a toda temporada", finalizou.

Ainda sem definição em relação ao novo técnico, Fábio Matias deve seguir no comando do Botafogo no clássico de domingo (3), com o Fluminense, no Maracanã. O Glorioso precisa vencer e torcer por um tropeço do Vasco contra a Portuguesa para ir às semifinais do Carioca.