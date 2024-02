Tiquinho Soares marcou na goleada do Botafogo sobre o Aurora por 6 a 0, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pela Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/02/2024 11:38 | Atualizado 29/02/2024 11:50

Rio - Tiquinho Soares voltou a brilhar com a camisa do Botafogo. O centroavante marcou na goleada por 6 a 0 sobre o Aurora, da Bolívia, nesta última quarta-feira (28), no Estádio Nilton Santos, pela segunda fase da Libertadores, e encerrou o pior jejum de gols pelo Glorioso.

O centroavante não marcava desde o empate com a Portuguesa-RJ, no dia 30 de janeiro, pelo Carioca. Ao todo, foram seis jogos de jejum até o gol marcado contra o Aurora, da Bolívia, pela Libertadores. Este foi o terceiro gol de Tiquinho Soares nos últimos 19 jogos.

Contratado em 2022, o centroavante tem 78 partidas pelo Botafogo, 37 gols marcados e 13 assistências. No ano passado, viveu a melhor temporada da carreira, com 29 gols marcados, além de contribuir com sete assistências em 58 partidas disputadas.

Com a vitória sobre o Aurora, da Bolívia, o Botafogo garantiu a classificação para a terceira fase da Libertadores. O Alvinegro enfrentará o Bragantino, no próximo dia 6, no Nilton Santos, e no dia 13, em Bragança Paulista, por uma vaga na fase de grupos da competição.