Jogadores do Botafogo comemoram gol na vitória sobre o Aurora - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/02/2024 23:54

o Botafogo venceu o Aurora-BOL por 6 a 0 no Estádio Nilton Santos

Rio - Na noite desta quarta-feira, 28, o Botafogo venceu o Aurora-BOL por 6 a 0 no Estádio Nilton Santos , em partida válida pelo jogo da volta da segunda fase da Libertadores. Júnior Santos (4), Tiquinho Soares e Savarino fizeram os gols do jogo. Abaixo, assista aos melhores momentos: