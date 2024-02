Luiz Henrique sorri em treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Luiz Henrique sorri em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 28/02/2024 18:37

Rio - Luiz Henrique se manifestou nas redes sociais para manifestar apoio ao Botafogo antes da partida desta noite, contra o Aurora-BOL, válida pela Copa Libertadores. O atacante compartilhou uma publicação do Glorioso sobre o jogo e escreveu "Te amo, fogo. Te amo, fogo", que é o trecho de uma música cantada pela torcida nas arquibancadas. Confira abaixo: