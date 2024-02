Textor e Mazzuco são os responsáveis pelo futebol alvinegro - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 28/02/2024 13:14

Rio - Quase uma semana após demitir Tiago Nunes, o Botafogo segue sua busca por um novo treinador. Apesar de ainda não ter definido seu alvo, o Glorioso tem preferência por um profissional estrangeiro para comandar a equipe. A informação é do site "Fogãonet".

Nos últimos dias, o nome de alguns treinadores portugueses foram ventilados no Botafogo. Alguns agradaram, mas o clube não limita a busca a profissionais lusitanos e também analisa profissionais de outras nacionalidades. No entanto, vale lembrar que John Textor, que é quem conduz as negociações, já contratou dois técnicos portugueses para o Botafogo: Luís Castro e Bruno Lage.

Desde a demissão de Tiago Nunes, o Botafogo tem adotado cautela na busca por um substituto. O clube quer analisar bem o potencial do profissional e deixar a "grife" em segundo plano.

Ainda sem treinador, o Botafogo será comandado novamente pelo auxiliar permanente Fábio Matias no jogo contra o Aurora, da Bolívia, nesta quarta-feira (28), pela Libertadores. Após empatar em 1 a 1 na ida, o Glorioso precisa de uma vitória para avançar à próxima fase.