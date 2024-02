Victor Sá foi apresentado como novo reforço do Krasnodar, da Rússia - Divulgação / Krasnodar

Новичок команды – Виктор Са прибыл в расположение чёрно-зелёных



Сегодня бразилец впервые посетил домашнюю арену



Добро пожаловать, Виктор! pic.twitter.com/CX1tBCm67z — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 28, 2024 Victor Sá chega ao Krasnodar, atual líder do Campeonato Russo, em uma negociação em que o Botafogo receberá 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 9,6 milhões) por 80% dos direitos econômicos. Entretanto, há metas e gatilhos que podem fazer o valor subir para 2,3 milhões de euros (cerca de R$ 12,2 milhões). Ele assinou contrato com os "Touros" até junho de 2025 Rio - Ex-atacante do Botafogo, Victor Sá foi apresentado nesta quarta-feira (28) como novo reforço do Krasnodar, da Rússia. Em seu novo clube, o jogador vestirá a camisa 7, a mesma que utilizava no time carioca.Victor Sá chega ao Krasnodar, atual líder do Campeonato Russo, em uma negociação em que o Botafogo receberá 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 9,6 milhões) por 80% dos direitos econômicos. Entretanto, há metas e gatilhos que podem fazer o valor subir para 2,3 milhões de euros (cerca de R$ 12,2 milhões). Ele assinou contrato com os "Touros" até junho de 2025

O atacante de 29 anos foi uma das primeiras contratações do Botafogo desde que virou SAF e entrou em campo com a camisa alvinegra 94 vezes. No período, marcou dez gols e deu nove assistências.