Elenco do Botafogo em conversa com o auxiliar Fabio Matias no CT Espaço Lonier - Vítor Silva/Botafogo

Elenco do Botafogo em conversa com o auxiliar Fabio Matias no CT Espaço LonierVítor Silva/Botafogo

Publicado 28/02/2024 07:00

Rio - Em crise logo nos primeiros compromissos da temporada e ainda sem técnico após a demissão de Tiago Nunes, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (28) para a primeira decisão de 2024. O Alvinegro recebe o Aurora-BOL no Nilton Santos, às 21h30, precisando vencer para avançar à terceira fase da Conmebol Libertadores. Fora das quatro linhas, um momento complicado e com a desconfiança em destaque.

Os fantasmas e a mágoa de 2023 afastam o Botafogo da atmosfera ideal de seu estádio, que foi grande aliado na última campanha do Brasileirão, mas não estará lotado contra os bolivianos. A pergunta que perturba os torcedores é: "quando o time vai virar a página?".

O Aurora, adversário da vez, já tem ao menos um trecho no livro que o Glorioso quer tanto fechar. Na ida, mesmo após todo o controle ao longo dos noventa minutos no Estádio Félix Capriles, na altitude de aproximadamente 2.560 metros de Cochabamba, o time então dirigido por Tiago Nunes - demitido após o jogo - levou o empate aos 51 minutos da segunda etapa e retornou ao Rio de Janeiro com sabor amargo.

Favoritismo não falta aos comandados do auxiliar permanente do clube e técnico interino Fabio Matias. Fora de casa, o Botafogo mostrou ser uma equipe extremamente superior tecnicamente, mas com os problemas que atormentaram a reta final de 2023: confiança para segurar o resultado após recuar e chamar o Aurora.

O Botafogo chega para o confronto decisivo após vitória pelo Campeonato Carioca, por 2 a 0 sobre o Audax, que foi rebaixado, com time misto e ainda encontrando dificuldades no setor ofensivo. O mau momento do artilheiro Tiquinho Soares, a venda de Victor Sá ao Krasnodar, da Rússia, e as lesões de Luiz Henrique e Jeffinho preocupam e ligam o alerta: seria o Botafogo capaz de performar bem sem seus destaques?



Fabio Matias terá reforços importantes para o segundo jogo do mata-mata. Alexander Barboza, desfalque contra o Audax devido à fratura no nariz no jogo de ida, na Bolívia, retorna sem restrições e usará máscara de proteção. No meio, o volante Gregore fica à disposição, diferente do primeiro duelo, quando estava inscrito, mas ficou no Rio de Janeiro passando por exames médicos antes de ser anunciado oficialmente.



Para avançar à terceira fase da Conmebol Libertadores, a última antes da fase de grupos, o Botafogo precisa de uma vitória pelo placar mínimo. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis - não há critério de gols marcados fora de casa para desempatar o placar agregado.