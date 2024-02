Gregore foi apresentado ontem - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/02/2024 15:40 | Atualizado 27/02/2024 15:40

Rio - Nesta terça-feira, 27, o Botafogo apresentou Gregore, volante que estava no Inter Miami, dos Estados Unidos, e firmou contrato com o Alvinegro válido até o fim de 2026. Na entrevista coletiva, o jogador falou sobre o retorno ao Brasil e destacou a seriedade das pessoas e do projeto do clube para explicar o aceite ao Glorioso.

"Quando se trata um convite do Botafogo, das pessoas que aqui estão trabalhando... Todo atleta tem esse desejo de trabalhar com pessoas sérias e um projeto também que é sério. Tinha amigos que já estavam trabalhando aqui. Liguei para eles e perguntei como era o clube. Os comentários só foram positivos. Essa volta ao Brasil, não tive nem dúvida quando se tratou de Botafogo. Conversei com a minha família. Foi bom para todo mundo. O desejo do meu coração é que a gente possa ser muito feliz aqui", disse Gregore.

A quantidade de competições no ano também atraiu o volante. Em 2024, além do Campeonato Carioca, o Botafogo disputará Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Nesse sentido, Gregore destacou que é um sonho disputar "grandes campeonatos" e mostrou fome de vitórias.



"Temos muitas competições. Isso também ajudou na minha escolha de aceitar o projeto do Botafogo. São competições importantes, todo atleta gosta de jogar, quer jogar. É um sonho meu desde quando comecei, de disputar grandes campeonatos, e o Botafogo vai disputar esse campeonatos. A gente está encarando esse ano com muitos importância, porque a gente quer chegar, quer ganhar. Isso alimenta todo dia a gente querer estar no clube. Eu vejo dessa forma", afirmou o volante.



O Glorioso volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Aurora-BOL no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo da volta da segunda fase da Libertadores. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1 . Gregore está regularizado e à disposição do interino Fábio Mathias.

Agradecimentos

"Queria agradecer essa confiança da diretoria, dos atletas. Essa recepção que eu tive aqui no Botafogo facilitou muito. Como o Mazzuco falou, me senti em casa desde o primeiro dia. Isso facilita muito para eu poder mostrar meu trabalho o mais rápido possível. Só queria agradecer a recepção de todos, recebi muita mensagem positiva dos torcedores. Agora é focar no trabalho e nas conquistas para o clube".

Como encontrou o Botafogo

"Focado na temporada de 2024. Acho que é isso que tem que ser feito. Quando cheguei, o Mazzuco foi feliz nas palavras. O que passou é passado, temos que focar daqui para frente, isso é o importante. Os jogadores também têm esse pensamento. Trabalhar e focar na temporada de 2024 para conquistar coisas para o Botafogo".

Espírito de liderança por onde passou

"Cheguei aqui, e já há bons líderes dentro do grupo. Liderança você vai construindo no dia a dia. Essa questão de ser capitão em outro time... Você chega em um novo time e precisa construir essa confiança das pessoas que aqui estão trabalhando, dos jogadores em si. Chego para somar, para poder trabalhar, para ajudar meus companheiros, com essa energia que tenho de sempre encarar meus desafios com muita seriedade e trabalho".

Marcação



"Se você pegar os meios de campo e os volantes que têm aqui, são extremamente qualificados. Para qualquer treinador, quando chega assim num clube que tem vários jogadores bons da posição é um motivo de felicidade. É uma preocupação boa porque tomar a decisão de quem vai jogar é difícil. Marcar o Messi foi difícil (risos). Espero ter bons números aqui de desarme e ajudar o time".

Posição



"Preferência é jogar, gosto de estar dentro do campo. Se eu não estiver, vou tentar ajudar de alguma forma. Me destaquei aqui no Brasil como primeiro volante. Fui lá para fora também como primeiro volante. Nos últimos jogos agora, vinha atuando um pouco mais à frente. O que o comandante precisar de mim e ter essa confiança, vou me dedicar 100% para fazer bons jogos".