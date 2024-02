Gregore, volante ex-Inter Miami (EUA), é o novo reforço do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Gregore, volante ex-Inter Miami (EUA), é o novo reforço do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 19/02/2024 15:16

Rio - O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira (19), a contratação do volante Gregore, de 29 anos, que estava no Inter Miami, dos Estados Unidos, clube do craque argentino Lionel Messi. O jogador já desembarcou no Rio de Janeiro e assina com o Alvinegro até o fim de 2026.

Gregore já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, portanto, pode fazer sua estreia pelo Botafogo no sábado (24), contra o Audax, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.

Havia a expectativa da presença do jogador na delegação que embarcou para Cochabamba, na Bolívia, para o primeiro duelo com o Aurora pela segunda fase da Libertadores, mas ele permaneceu em solo carioca para passar por exames médicos.

Botafogo de Futebol e Regatas apresenta o novo reforço do meio-campo alvinegro. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/4qbAzRW9gn — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 19, 2024

Novo homem para o meio-campo do Glorioso, Gregore se destacou com a camisa do Bahia e estava no Inter Miami desde 2021. Em nota, o clube estadunidense agradeceu ao jogador pela passagem.

"Gostaríamos de agradecer ao Gregore por toda sua contribuição dentro e fora de campo, e desejamos a ele tudo do melhor neste próximo passo dele na carreira, retornando ao Brasil. Sua liderança e trabalho árduo foram fundamentais para nós durante esse período no clube."