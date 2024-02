Gregore em ação durante jogo do Inter Miami - Divulgação

Publicado 19/02/2024 14:29 | Atualizado 19/02/2024 14:32

Rio - Na tarde desta segunda-feira, 19, o nome de Gregore foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, o volante, que ainda não foi anunciado pelo Botafogo, tem condições legais de estrear com a camisa do Glorioso.

Cabe lembrar que Gregore está inscrito na pré-lista da Libertadores e precisava estar regularizado até às 19h desta segunda-feira para entrar na lista. Dessa forma, terá condições legais de defender o Botafogo na fase preliminar da competição.

Nome de Gregore publicado no BID Foto: Reprodução/CBF

Gregore chega para reforçar o setor de meio-campo, que também contará com Allan, ex-Napoli e seleção brasileira a partir de julho. O jogador se destacou no Brasil entre 2018 e 2020 com a camisa do Bahia. Desde 2021, ele estava no Inter Miami, dos Estados Unidos.

Em tempo: o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Aurora em Cochabamba, na Bolívia. A partida é válida pelo jogo de ida da segunda fase da Libertadores.