Hugo em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/02/2024 17:23

Rio - Hugo vem sendo um dos grandes destaques do Botafogo e já deu quatro passes para gols na temporada. De acordo com o “Sofascore”, o lateral-esquerdo alvinegro é o atleta de sua posição com mais assistências em 2024 entre os jogadores da Série A, ao lado de Marcos Rocha, do Palmeiras.

No ranking de todas as posições, Hugo fica atrás apenas do meia-atacante Shaylon, do Atlético-GO, que já deu seis assistências no ano. O lateral alvinegro está empatado com outros garçons, como Arrascaeta, do Flamengo, e Erick Farias e Jean Carlos, ambos do Juventude.

Hugo é o único lateral-esquerdo disponível para Tiago Nunes, já que Marçal se recupera de lesão. O jovem vem dando conta do recado e, além das assistências, tem se destacado também defensivamente, com uma média de oito bolas recuperadas por partida.

Desde o ano passado, Hugo tem mostrado evolução com a camisa do Botafogo. Recentemente, ele recebeu um aumento salarial e renovou contrato com o Glorioso até o fim de 2026.