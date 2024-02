Luiz Henrique em ação na vitória do Botafogo sobre o Volta Redonda - Vítor Silva/Botafogo

Luiz Henrique em ação na vitória do Botafogo sobre o Volta RedondaVítor Silva/Botafogo

Publicado 15/02/2024 22:52

Rio - O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, iniciou trabalho de fisioterapia nas dependências do clube após deixar o gramado do Estádio Raulino de Oliveira com dores na panturrilha esquerda. O Botafogo venceu o duelo por 3 a 0, tem o clássico com o Vasco no domingo (18) e já pensa no duelo com o Aurora, na Bolívia, pela ida da segunda fase da Libertadores. O jogador passará por exames de imagem para diagnóstico de possível lesão e seu grau.

Luiz Henrique entrou no intervalo e foi substituído na casa dos 30 minutos do segundo tempo reclamando de dores. Em entrevista coletiva, o técnico Tiago Nunes disse que preservou o jogador.

"Ele sentiu uma dorzinha na panturrilha e por questão de preservar achamos melhor que ele saísse, e ele também teve esse cuidado. Vai ser reavaliado e acredito que amanhã vamos ter uma posição mais oficial se há uma lesão ou não. Chegou ontem (terça-feira, da Espanha), treinou ontem e veio para o jogo. Não conseguiu ter continuidade suficiente para a gente dar estabilidade de preparação para ele."

Na atividade desta quinta-feira, no CT Espaço Lonier, Luiz Henrique não foi a campo e ficou sob cuidados do departamento médico. O camisa 99 deve ser ausência no clássico de domingo, com o Vasco, no Estádio Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Carioca.