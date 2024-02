Gregore, do Inter Miami, deve ser o novo reforço do Botafogo - Divulgação

Gregore, do Inter Miami, deve ser o novo reforço do BotafogoDivulgação

Publicado 15/02/2024 20:55

Rio - O Botafogo encaminhou a contratação do volante Gregore, do Inter Miami, equipe dos astros Lionel Messi e Luis Suárez que disputa a Major League Soccer, dos Estados Unidos. A SAF liderada pelo empresário John Textor irá desembolsar cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões na cotação atual).

Gregore chega para reforçar o setor de meio-campo, que também contará com Allan, ex-Napoli e seleção brasileira a partir de julho. O novo reforço do Alvinegro estará na lista de inscritos para as primeiras fases da Libertadores, que será enviada nesta sexta-feira (16) para a Conmebol. As informações são do site "ge".

O jogador se destacou no Brasil entre 2018 e 2020 como um dos principais volantes vestindo a camisa do Bahia, e foi vendido ao Inter Miami para disputar a MLS. Em 2023, o camisa 26 da equipe estadunidense disputou apenas cinco jogos por conta de uma fratura no pé.

A diretoria do Botafogo já havia acenado com interesse no início da temporada, e as negociações foram facilitadas pelo bom relacionamento de John Textor com os proprietários do Inter Miami.

Gregore atua como primeiro volante, homem forte de marcação, e disputará posição no elenco comandado por Tiago Nunes com Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Tchê Tchê, principais peças do setor.