O técnico Tiago Nunes terá que tomar decisões sobre poupar titulares ou não em meio a jogos decisivos Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/02/2024 09:00

Em meio a vaias e pressão da torcida, ainda devido à decepcionante campanha do Brasileirão de 2023, o Botafogo pode conseguir um alívio ou piorar a situação nas próximas semanas. Com os dois primeiros jogos decisivos da Pré-Libertadores e mais dois clássicos para definir a classificação à semifinal do Carioca, o Glorioso tem um fim de fevereiro e início de março decisivos.

A forte sequência começa com o Vasco no domingo, no Nilton Santos. O técnico Tiago Nunes terá de avaliar quem vai para o clássico, visto que a delegação tem uma desgastante viagem à Bolívia, para jogar fora de casa na ida da segunda fase da pré-Libertadores, na quarta (21), contra o Aurora.



"Agora temos que lidar com essa questão do jogo a jogo. Precisamos ter o planejamento também para o jogo que teremos na altitude. Vamos estudar isso agora com o departamento médico, preparação física, fisiologia, falar com os próprios jogadores, ver quem sustenta mais a sequência de jogos. Não podemos arriscar perder por lesão mais nenhum jogador", afirmou.

Depois, o Botafogo ganha um alívio para descansar os titulares desgastados, ao enfrentar o Audax, um dos piores times do Carioca e que briga contra o rebaixamento.



Mas depois, terá novamente a pré-Libertadores em 28 de fevereiro e, dois três dias depois, a última rodada da Taça Guanabara contra o Fluminense. Nesse confronto, o Glorioso pode chegar classificado, o que facilitaria o planejamento, ou precisando vencer para ficar no G-4.



"A sequência é muito dura com a gente, porque entendemos que já poderíamos estar em situação melhor na competição local (Carioca), com mais pontos. Deixamos muito pontos bestas para trás, poderíamos ter mais cinco pontos tranquilamente, o que nos daria uma tranquilidade ainda maior", admitiu o técnico Tiago Nunes.

E a sequência decisiva pode não acabar, se tudo der certo. Logo depois, o Botafogo espera disputar a terceira fase da pré-Libertadores e pode ter as semifinais do Carioca.