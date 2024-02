Técnico Tiago Nunes conhecerá o adversário do Botafogo na estreia na Libertadores de 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Técnico Tiago Nunes conhecerá o adversário do Botafogo na estreia na Libertadores de 2024Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/02/2024 10:06

Melgar (Peru) e Aurora (Bolívia) se enfrentam às 21h30 (de Brasília), em Arequipa, no Peru, para decidir quem segue para a segunda fase preliminar da competição sul-americana.

A uma semana da estreia na Libertadores de 2024, no dia 21, o Botafogo conhece nesta quarta-feira (14) quem será seu adversário., em Arequipa, no Peru, para decidir quem segue para a segunda fase preliminar da competição sul-americana.

Na partida de ida, a equipe boliviana fez valer o mando de campo e venceu por 1 a 0. Com isso, precisa de apenas um empate para seguir na competição. Em caso de vitória dos peruanos por um gol de diferença, a definição do classificado será nos pênaltis.



Independentemente de quem o Botafogo pegar na segunda fase da pré-Libertadores, terá de encarar a altitude. O Melgar joga em Arequipa, que fica a 2.335 metros acima do nível do mar. Já Cochabamba, casa do Aurora, está a 2.570 metros.

Na semana que vem, o Botafogo joga fora de casa e a volta será no Nilton Santos, no dia 28.