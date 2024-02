Luiz Henrique foi o principal reforço do Botafogo para 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/02/2024 12:16

Rio - O atacante Luiz Henrique não se apresentou aos treinos do Botafogo no último fim de semana devido à situações a serem resolvidas na Espanha, onde jogou pelo Betis nas últimas duas temporadas. A situação foi toda alinhada com a diretoria alvinegra, que permitiu a reapresentação apenas nesta segunda-feira (12).

Luiz Henrique festejou o aniversário de um ano da filha, Anallu, com seus familiares em Sevilha, e aproveitou para resolver os últimos detalhes da mudança da família para o Rio de Janeiro. A negociação com o Botafogo foi resolvida rapidamente, o que dificultou a volta imediata ao país.

A visita à Espanha para tais compromissos estava prevista no planejando do Botafogo para poder contar com o jogador no clássico com o Flamengo, no dia 7 deste mês, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro, no entanto, venceu pelo placar de 1 a 0. Luiz Henrique foi titular e deixou o gramado apenas nos acréscimos do segundo tempo.

Luiz Henrique fica à disposição do técnico Tiago Nunes para enfrentar o Volta Redonda, na próxima quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela oitava rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca 2024. O Glorioso no momento é o quinto colocado, com 11 pontos.