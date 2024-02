Damián Suárez com a camisa do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 10/02/2024 19:53 | Atualizado 10/02/2024 19:56

Botafogo, o lateral-direito Damián Suárez revelou bastidores da negociação com o clube carioca. O uruguaio, de 35 anos, deixou o Getafe, da Espanha, após nove temporadas para acertar com o Alvinegro. Rio - Recém-contratado pelo, o lateral-direito Damián Suárez revelou bastidores da negociação com o clube carioca. O uruguaio, de 35 anos, deixou o Getafe, da Espanha, após nove temporadas para acertar com o Alvinegro.

"Foi tudo um pouco rápido e maluco. Chegou uma proposta depois do jogo do Real Madrid. Falei com o presidente, conversamos em cinco minutos. Tomei a decisão que era a melhor para mim. Meu contrato terminava no meio do ano e não sabia se iria renovar", contou Damián Suárez, em entrevista à rádio uruguaia 'Sport 890'.

"Chego com muita vontade e esperanças de ajudar o Botafogo da melhor forma. Foi uma decisão tomada com a família, sempre pensando no melhor e com muita vontade de já poder treinar com meus novos companheiros", completou.

A lateral direita era a posição mais carente do Alvinegro neste começo de temporada. Com Rafael lesionado, o técnico Tiago Nunes utilizou um esquema de três zagueiros na maioria dos jogos neste começo de ano. Mateo Ponte, que é a outra a opção para a posição, estava no Torneio Pré-Olímpico com o Uruguai e só retornou na semana passada.

Agora, o treinador contará com Damián Suárez, que busca se adaptar o mais rapidamente possível para ajudar o Botafogo: "Futebol é futebol em qualquer lugar e creio que em alguns dias saberei como é o ritmo no Brasil, tanto para o bem ou para o mal (risos). Há uruguaios, argentinos e espero me adaptar o mais rapidamente possível".