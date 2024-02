Júnior Santos, atacante do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/02/2024 21:25

Rio - Empresário do atacante Júnior Santos, do Botafogo, Edvaldo Ferraz negou qualquer proposta enviada pelo Grêmio para contratação do jogador, um dos destaques do Alvinegro desde a última temporada. Há o interesse por parte do clube gaúcho, mas nenhum contato formal com números foi feito.

"Confirmo o interesse do Grêmio através do Botafogo, mas não recebi qualquer proposta oficial de condições e salários do atleta", disse o representante, em entrevista ao site "Portal do Gremista".

Júnior Santos saiu de peça questionável no elenco a amuleto desde a era Luís Castro, que deixou o Botafogo na metade do primeiro turno para dirigir o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Pela ponta direita, o jogador se destaca pela velocidade e força física, sendo um dos poucos do plantel alvinegro a não receber críticas em meio à derrocada na reta final de 2023.

Pelo Botafogo, Júnior Santos soma 72 jogos, marcou 10 gols e deu quatro assistências. Na atual temporada, o atacante entrou em campo nos sete jogos pelo Campeonato Carioca e balançou a rede duas vezes.