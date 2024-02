Damían Suárez publicou foto com o uniforme do Botafogo - Reprodução

Damían Suárez publicou foto com o uniforme do BotafogoReprodução

Publicado 09/02/2024 13:24

R4io - Ainda sem ser anunciado pelo Botafogo, o lateral-direito Damían Suárez publicou uma foto com a camisa do clube em suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (9). O jogador de 35 anos será o oitavo reforço do Glorioso para a temporada.

Na imagem, Suárez aparece com o uniforme de treino do Botafogo ao lado de seus empresários. O jogador está no Rio desde a última quarta-feira (7), quando foi ao Maracanã assistir ao clássico com o Flamengo.

Damían Suárez chega ao Botafogo após deixar o Getafe, da Espanha, clube do qual se tornou ídolo. Por lá, foram 295 jogos em nove temporadas. Ele assinará com o Glorioso por dois anos.