Rodrigo Schlegel entrou na mira do Botafogo - Divulgação/Orlando City

Rodrigo Schlegel entrou na mira do BotafogoDivulgação/Orlando City

Publicado 08/02/2024 17:53

Rio - O Botafogo tem um novo alvo no mercado da bola para reforçar sua zaga. De acordo com o site italiano "Calcio Mercato”, o Glorioso está interessado na contratação do zagueiro argentino Rodrigo Schlegel, de 26 anos, que defende o Orlando City, dos Estados Unidos.

Para contratar o jogador, o Botafogo enfrenta a concorrência do Adana Demirspor, da Turquia. Os turcos fizeram uma proposta pelo empréstimo de Schlegel, com opção de compra fixada em € 2,5 milhões (R$ 13,5 milhões), mas correm contra o tempo, já que a janela no país fecha nesta quinta-feira (8).

Revelado pelo Racing, Schlegel está no Orlaando City desde 2020. O jogador defendeu o time norte-americano em 32 jogos na última temporada e tem contrato até o fim de 2024, com opção de renovação por mais um ano.

Neste ano, o Botafogo já contratou três reforços para a zaga: Lucas Halter, Alexander Barboza e Pablo. No entanto, o último não pode jogar pelo Glorioso no Campeonato Carioca, já que disputou uma partida do torneio com a camisa do Flamengo.