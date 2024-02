Damián Suárez estava no Getafe, onde atuou durante as últimas nove temporadas - Divulgação / Getafe

Publicado 08/02/2024 15:15

Rio - Novo lateral-direito do Botafogo , Damián Suárez já está no Rio de Janeiro. Ele, inclusive, foi ao Maracanã na última quarta-feira (7) para assistir ao clássico com o Flamengo . O uruguaio, que deve ser anunciado nos próximos dias, mostrou estar empolgado para vestir a camisa do Alvinegro.