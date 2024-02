Gabriel Conceição - Divulgação

Gabriel ConceiçãoDivulgação

Publicado 07/02/2024 20:00 | Atualizado 07/02/2024 20:00

Rio - O Boavista decidiu devolver o atacante Gabriel Conceição ao Botafogo. O jogador de 22 anos, que estava emprestado pelo Glorioso, fez apenas cinco jogos pelo time de Saquarema no Campeonato Carioca. A informação é do portal “Acesso Carioca”.



Gabriel ainda não sabe detalhes de seu futuro. No entanto, a tendência é que ele seja emprestado novamente, já que o Botafogo conta com Tiquinho Soares, Matheus Nascimento e Janderson para sua posição.

Gabriel Conceição se destacou na equipe sub-20 do Botafogo, sendo o artilheiro da equipe em 2021. Depois, foi emprestado para CRB e Figueirense, antes de chegar ao Boavista. Ele tem contrato com o Glorioso até o fim do ano.