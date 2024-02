Welington é alvo do Botafogo - Rubens Chiri / saopaulofc.net

Welington é alvo do BotafogoRubens Chiri / saopaulofc.net

Publicado 07/02/2024 18:25

Rio - O Botafogo tem um novo alvo no mercado da bola. De acordo com o portal "Goal", o Glorioso está interessado na contratação do lateral-esquerdo Welington, de 22 anos, e deve enviar uma proposta em breve para tentar a contratação do jogador.

Welington é o principal plano da diretoria do Botafogo para reforçar a lateral-esquerda. As boas atuações pelo São Paulo chamaram atenção do departamento de futebol alvinegro, que teve o aval do técnico Tiago Nunes para avançar pela contratação.

O contrato de Welington com o São Paulo até o fim de 2024. Nos últimos dias, o jogador e seus representantes receberam uma oferta de renovação, mas os números ainda estão longes do que é pretendido pelo atleta. A diretoria do time paulista deve intensificar as negociações nos próximos dias.

Revelado pelo São Paulo, Welington subiu aos profissionais em 2020. O lateral coleciona 121 jogos pela equipe do Morumbi, com dois gols marcados e nove assistências.