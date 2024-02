Júnior Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/02/2024 16:20

Rio - Embora o Botafogo não tenha interesse de negociar Júnior Santos, o Alvinegro terá que lidar com uma vontade discordante do jogador. De acordo com informações do repórter Diogo Rossi, da TV Band, o atacante, de 29 anos, teria interesse de atuar no Grêmio.

O Grêmio confia na contratação e acredita na possibilidade de chegar a um acordo com o Botafogo. Júnior Santos é muito bem avaliado no Botafogo e considerado um jogador "único" no elenco. Além disso, o clube entende que seria difícil buscar uma reposição para o atacante neste momento, às vésperas da estreia na Libertadores.

Além do Grêmio, outras equipes demonstraram interesse em Júnior Santos ao longo dos últimos meses, mas ninguém conseguiu convencer o Botafogo. O time carioca chegou a recusar uma proposta de 3 milhões de dólares do Al-Taawon, da Arábia Saudita.

Na última temporada, Júnior Santos entrou em campo em 50 partidas, fez sete gols e deu três assistências. O Botafogo contratou três reforços para a posição do jogador em 2024: Jeffinho, Savarino e Luiz Henrique. O contrato do atacante com o clube carioca vai até o fim de 2025.