Luiz Henrique posa para foto com a camisa 99 do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Luiz Henrique posa para foto com a camisa 99 do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/02/2024 17:53

Rio - Nesta terça-feira, 6, o Botafogo apresentou Luiz Henrique , reforço para a temporada e contratação mais cara da história do futebol brasileiro em valores nominais. Pouco antes da coletiva de apresentação, ele conversou com a Botafogo TV e revelou que escolheu a camisa 99 no Alvinegro porque foi o número que Ronaldo Fenômeno usou na época em que atuou pelo Milan.

"Ronaldinho na época do Milan. Brabo, não? Bagunçava todo mundo (risos)", contou Luiz Henrique, à Botafogo TV.

Eu estava contra a camisa do Luiz Henrique ser o 99. Porém, após a explicação dele, mudei de

opinião. https://t.co/I180Hymebp — Informa Fogo (@informafogo) February 6, 2024

Luiz Henrique, que estava no Betis-ESP, foi oficializado como reforço do Botafogo na manhã da última quinta-feira, 1 . A operação total pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 106,8 milhões).

O contrato de Luiz Henrique com o Botafogo é válido até o dia 31 de dezembro de 2028. Por outro lado, ficou acordado que ele pode deixar o Glorioso e rumar ao Lyon, clube da rede multiclubes de John Textor, no meio de 2024 ou no início de 2025.