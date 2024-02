Luiz Henrique é apresentado no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Luiz Henrique é apresentado no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/02/2024 12:04

Rio - O atacante Luiz Henrique, de 23 anos, foi apresentado como reforço do Botafogo nesta terça-feira, no Nilton Santos. O jovem entrou em campo, recebeu a camisa 99 do diretor executivo de futebol, André Mazzuco, fez embaixadinhas e posou para fotos no estádio do clube carioca. Posteriormente, Luiz Henrique iniciou sua entrevista coletiva pelo Alvinegro.

"Estou muito feliz, é uma honra para mim, para a minha família. Trabalhamos muito, sofremos muito, choramos muito para chegar até aqui. Fico emocionado por isso. (Pausa para choro). Passei por muitas coisas, chegar aqui para mim, é muito orgulho. Estou sempre rindo, nunca de cara feia. Fico feliz pelo que Deus fez comigo. E eu estou me colocando totalmente à disposição por esse clube. O Botafogo merece muito, merece estar no topo. Lá em cima", disse.

Em relação a estreia no clássico contra o Flamengo, Luiz Henrique se mostrou motivado e ainda citou que quarta-feira é um dia especial para ele, afinal, sua filha completa um ano de idade.

"Espero poder estrear. Estou bem amanhã. É um dia especial para mim, aniversário da minha filha e eu acredito que se eu estiver em campo eu tenha condições de usar meu talento para ajudar o Botafogo na partida", contou.

Luiz Henrique assinou contrato com o Botafogo até o fim de 2028, porém, como o Alvinegro tem seu futebol administrador por John Textor, que também administra clubes europeus, um possível retorno ao Velho Continente é especulado. O jovem reforçou que não pensa nisso no momento.

"Eu tenho contrato com o Botafogo, estou pensando somente no clube. Eu tenho o objetivo de construir uma história aqui. Depois lá para frente, podemos falar sobre um possível retorno ao futebol europeu", afirmou.