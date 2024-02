John chegou ao Botafogo nesta janela de transferências - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/02/2024 10:45 | Atualizado 06/02/2024 10:45

Rio - Reforço do Botafogo para esta temporada, o goleiro John está fora da pré-Libertadores. Ele ficará longe dos gramados por dois meses, por causa de uma lesão muscular. Por outro lado, o lateral-direito Rafael retornou aos treinos e entrou no último estágio de recuperação, de acordo com o 'ge'.

John se lesionou no duelo do Alvinegro com o Nova Iguaçu, no último sábado. Ele foi titular, mas sentiu a posterior da coxa direita aos 28 minutos da primeira etapa e foi substituído. Outro que se machucou na partida foi Jeffinho, também com lesão muscular. Porém, o caso do atacante é menos grave, e ele ficará fora por cerca de 45 dias.

Já o lateral-direito Rafael, que passou por cirurgia no joelho em 2023, passou a integrar as atividades em grupo na segunda-feira (5). Ele ainda tem restrições, e busca cumprir o período estimado de retorno, que era para este mês.

Com desfalques, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (7), contra o Flamengo, às 21h30, no Maracanã. O clássico é válido pela sétima rodada da Taça Guanabara. O Alvinegro é o vice-líder da competição, com 11 pontos, e, o Rubro-Negro, o sexto colocado, com nove. Vale lembrar que a equipe comandada por Tite tem um jogo disputado a menos.