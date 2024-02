Allan - Divulgação / Al-Wahda

AllanDivulgação / Al-Wahda

Publicado 05/02/2024 12:00 | Atualizado 05/02/2024 12:00

Rio - O Botafogo está bem perto de fechar a contratação de mais um jogador. De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, o Alvinegro está por detalhes de anunciar a contratação do volante Allan, que defende o Al-Wahda, dos Emirados Árabes.

Já existe o acerto entre as partes, e o Alvinegro está nos últimos acordos burocráticos com a equipe saudita. Allan tem contrato até junho e por conta disso terá que assinar um destrato para se apresentar ao Botafogo. O clube carioca terá que desembolsar uma compensação financeira para o Al-Wahda.

O interesse do Botafogo no volante começou há algumas semanas, mas acabou sendo interrompido quando Allan afirmou que gostaria de seguir no futebol árabe. O Alvinegro tentou outros nomes como Wendel, do Zenit, mas as negociações não evoluíram. O clube carioca voltou a fazer contato por Allan e agora as negociações evoluíram positivamente.

O Botafogo tem como foco a contratação de um lateral-direito e de um volante para fechar a janela de transferências de janeiro. Recentemente, o clube carioca anunciou o atacante Luiz Henrique, ex-Betis, e o zagueiro Pablo, ex-Flamengo. Para volante, o clube carioca tenta fechar com Allan e para a lateral aguarda detalhes para oficializar Damián Suárez, do Getafe.